Cinque tende sulla spiaggia di piazzale Kennedy, ennesimo sgombero

Questa mattina 4 agenti del nucleo Vivibilità e Decoro e 5 agenti del reparto Giudiziaria e Ambiente della Polizia Locale genovese, insieme a personale della Guardia Costiera, hanno effettuato il quarto sgombero dal primo aprile 2018 del litorale sottostante piazzale Kennedy alla Foce.

Sulla spiaggia sono state trovate cinque tende con all'interno altrettante persone di origine nord africana. I cinque sono stati accompagnati in Questura per l'identificazione e fotosegnalazione. È stato così accertato che uno dei soggetti è destinatario di un provvedimento di espulsione ed è stato arrestato per gli adempimenti di legge. Gli altri 4 soggetti sono invece destinatari di un ulteriore decreto di espulsione e sono quindi stati segnalati per l'esecuzione dell'espulsione.

Tutti e cinque i coinvolti sono stati inoltre segnalati per occupazione abusiva e lordura di area pubblica. Personale Amiu ha provveduto allo smantellamento dei bivacchi e alla bonifica dell'area.