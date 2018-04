Marassi in lutto per la morte di José Evaristo Gomez, campione di pugilato

Dopo un lungo combattimento con una grave malattia è mancato martedì 10 aprile 2018, all'età di 70 anni, José Evaristo Gomez, noto pugile degli anni '70 famoso a Genova anche per il suo lavoro in una pizzeria di Marassi e per la palestra sotto alla gradinata Nord dello stadio Luigi Ferraris. Nel quartiere della Valbisagno era una vera e propria istituzione e nonostante i gravi problemi di salute ha lottato fino alla fine trasmettendo la sua voglia di vivere a tutti coloro che lo conoscevano nella zona, sempre con il sorriso sulle labbra.

I funerali

José Evaristo Gomez nel 1975 arrivò secondo ai mondiali di boxe nella categoria pesi massimi. Il rosario sarà svolto mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 2018 alla chiesa di Maria Santissima della Misericorsia e Santa Fede di Corso Sardegna dove invece giovedì 12 aprile alle 12.30 si terranno i funerali.

La famiglia, a cui vanno le condoglianze di tutta la redazione di Genova Today, ha ringraziato anticipatamente tutti coloro che si uniranno al loro dolore e ha chiesto di non inviare fiori ma di devolvere eventuali offerte all'associazione Gigi Ghirotti.