Jihadisti a Genova, appello per le segnalazioni: «Anche anonime»

È di ieri, giovedì 26 aprile, la notizia della presenza a Genova di alcuni jihadisti in fuga, sospettati di preparare un attentato e notati ad effettuare sopralluoghi sospetti alla Fiumara. I due, Moftah All Sllake e Abdalrhman Ismail, sono ricercati dalla polizia di tutta Europa. Il “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione” ha lanciato un appello a tutta la comunità islamica per la segnalazione, anche in forma anonima, di eventuali cellule terroristiche presenti in Liguria.

«L'abbiamo detto 2 anni fa - ha spiegato la presidentessa del Comitato Aleksandra Matikj - quando ci era giunta una segnalazione che portò all'arresto di 4 kosovari che minacciavano di uccidere Papa Francesco, e lo ripetiamo: segnalateci le cellule in Liguria, siamo tutti in pericolo. Invitiamo la Comunità islamica a segnalare, anche in forma anonima, eventuali cellule terroristiche in Liguria, scrivendo a matikj.aleksandra@gmail.com se a conoscenza di certe cellule terroriste in Liguria».

«Ci avvisarono della presenza di alcuni estremisti islamici in Liguria – ricorda Matikj – che abbiamo segnalato al Governo, al Ministro Alfano e a Papa Francesco. Dopo pochi giorni furono arrestati 4 kosovari tra Savona, Brescia e Vicenza. "Questo Papa sarà l’ultimo", scrivevano sul web. Fortunatamente sono stati fermati in tempo ma oggi, la stessa minaccia incombe su tutti noi in ogni momento. Saremo più che lieti di dare nuovamente un supporto alle nostre Autorità ed al popolo Ligure affinché si possa tornare a respirare un clima di serenità e tranquillità tra la gente. Perché pensiamo che l’Isis sia una grande minaccia anche in Liguria»