Jigen sparito dal canile, l'appello per ritrovarlo

Su Facebook abbiamo ricevuto la segnalazione di un cane sparito (forse rubato) dal canile Monte Contessa di Genova.

Si tratta di Jigen, ospite del canile di 8 mesi che domenica 11 febbraio 2018 è misteriosamente scomparso dal suo box.

L'operatore addetto alla somministrazione del cibo alle ore 11 ha confermato la sua presenza nel box. Successivamente e' stato visto da una volontaria con una ragazza che non e' stata riconosciuta come volontaria. Il suo box era chiuso, è stato cercato all'interno del canile per diverse ore ma di lui nessuna traccia ed è stata sporta denuncia. Ha il chip ed è intestato al canile, chiunque avesse notizie può chiamare il canile al numeo 0106500617.