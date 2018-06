Ultimo saluto a Jeff Tomalà; Tursi si impegna a migliorare le procedure per i tso

Questa mattina presso il tempio laico di Staglieno si sono tenuti i funerali di Jefferson Tomalà, il giovane rimasto ucciso in via Borzoli durante un trattamento sanitario obbligatorio. Il fratello Marco ha ricordato il congiunto scomparso come un bravo ragazzo, tradito da un attimo di smarrimento dopo la lite con la fidanzata e mamma di sua figlia.

Alla cerimonia ha preso parte anche la console dell'Ecuador Martha Fierro. Fra i momenti più toccanti le canzoni della comunità evangelica. Il via libera ai funerali era arrivato dalla procura dopo l'autopsia effettuata sul corpo del giovane, ucciso da un agente di polizia 25enne che ha difeso il collega più anziano dall'aggressione di Tomalà. Sei i colpi che lo hanno raggiunto nella zona del torace e dell'addome, sparati dopo che, armato di coltello, si era scagliato contro il sovrintendente 55enne.

Nel frattempo ieri, per evitare che si ripetano situazioni simili il consiglio comunale ha approvato all'unanimità con 37 voti a favore un ordine del giorno 'fuori sacco'. Il documento impegna il sindaco e la giunta ad attivarsi, insieme con Regione Liguria, per reperire ulteriori risorse finanziarie, oltre a quelle già previste nel Patto della Sicurezza, in modo da istituire e rendere operativo un collegamento tra la Polizia Locale e la Centrale Operativa del 112 per garantire tempestività d'intervento ed efficacia in casi di Tso.