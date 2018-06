Tragedia di via Borzoli, mercoledì i funerali di Jefferson

Si celebreranno mercoledì mattina nella cappella laica del cimitero di Staglieno i funerali di Jefferson Jesus Tomalà, il 20enne rimasto ucciso nel corso di un tentativo di tso fallito avvenuto lo scorso 11 giugno un un appartamento di via Borzoli, a Sestri Ponente.

I familiari hanno dato appuntamento a tutti gli amici di Jefferson alle 8.15, ma chi lo desidera, spiegano, può presentarsi all’obitorio del San Martino alle 7.15 per partecipare al corteo che accompagnerà la salma a Staglieno. Sempre al San Martino, a partire dalle 15.30 di martedì, verrà aperta la camera mortuaria.

Il via libera ai funerali è arrivato dalla procura dopo l’autopsia effettuata sul corpo di Tomalà, ucciso da un agente di polizia 25enne che ha difeso il collega più anziano dall’aggressione del giovane. Sei i colpi che lo hanno raggiunto nella zona del torace e dell’addome, sparati dopo che, armato di coltello, si era scagliato contro il sovrintendente 55enne che oggi è ancora ricoverato all'ospedale San Martino.

A chiamare i soccorsi, nel primo pomeriggio di domenica 11 giugno, era stata la madre di Jefferson, che aveva chiesto al 112 un’ambulanza e un medico per il figlio. A preoccuparla il fatto che si fosse chiuso in stanza con un coltello e avesse minacciato di farsi del male dopo una lite con la fidanzata. Nell’appartamento di via Borzoli, richiesta proprio dal medico, era dunque intervenuta anche la polizia, ma alla vista degli agenti il ventenne aveva reagito con agitazione.

Inizialmente i poliziotti avevano utilizzato lo spray al peperoncino per tentare di immobilizzarlo, ma il giovane si era scagliato contro uno di loro accoltellandolo più volte e spingendo il collega a estrarre l'arma d'ordinanza e a fare fuoco.