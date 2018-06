Fiaccolata per Jefferson, colpito da almeno 5 proiettili

Dolore e rabbia ieri sera durante la fiaccolata in ricordo di Jefferson Tomalà, il ragazzo ucciso domenica scorsa nella sua casa di via Borzoli da un poliziotto, che ha sparato dopo che il giovane ha accoltellato due colleghi.

I vari interventi in ricordo del ragazzo durante la fiaccolata sembravano tutti legati da un filo comune, ovvero il fatto che Jeff non fosse un criminale, ma stesse semplicemente attraversando un momento difficile dopo una lite con la moglie, madre di sua figlia piccola.

Domenica la mamma del ventenne ha chiesto l'aiuto di un medico per fare calmare il ragazzo. È intervenuta la polizia e Jefferson ha continuato a chiedere al personale in divisa di andarsene e lasciarlo in pace. Poi quello spray urticante che gli è stato spruzzato avrebbe innescato la sua reazione violenta e disperata fino al tragico epilogo.

Lunedì verrà svolta l'autopsia sul corpo della vittima e solo dopo il via libera del magistrato, i funerali. Nel frattempo da un esame superficiale, il medico legale avrebbe riscontrato la presenza di almeno cinque proiettili in punti vitali. L'agente che ha sparato è indagato per omicidio colposo per eccesso nell'uso delle armi, un atto dovuto fanno sapere dalla Procura. I legali della famiglia della vittima si domandano come mai non abbia sparato alle gambe ma al busto.

Ieri il capo della Polizia Franco Gabrielli ha fatto visita in ospedale all'agente ferito, annunciando l'arrivo dei taser in dotazione alla polizia. La vicenda ha suscitato una forte eco, suscitando le reazioni più disparate: eventuali responsabilità verranno accertate dalla Procura, resta il fatto che due famiglie, quella del ragazzo e quella del poliziotto ferito, sono distrutte per l'accaduto.