Maddalena, colla nella serratura del ristorante Jalapeño: «Non ci arrendiamo»

Fine anno all’insegna dell’amarezza per i titolari di Jalapeño, il ristorante di via della Maddalena che fonde la tradizione culinaria e l'accoglienza spagnola con quella genovese che nei giorni scorsi si è ritrovato per due mattine di fila la serratura della saracinesca bloccata da una colata di colla.

Uno scherzo di cattivo gusto, una bravata, o, secondo Pietro Camandona e la moglie Zoe, una sorta di avvertimento legato alla decisione di tenere aperto anche la mattina per la colazione: «Grazie agli ultimi buongiorno che abbiamo ricevuto, e dato che alle 7 del mattino è difficile trovare serramentisti disponibili, per i prossimi giorni saremo aperti solo a partire dal pranzo - si legge sulla pagina Facebook di Jalapeño - Peccato perché la colazione è un progetto a cui teniamo molto anche per tutto il quartiere, ma evidentemente a qualcuno non piace. Potrete continuare a metterci i bastoni fra le ruote ma non ci arrendermi cosi facilmente e ci troverete ancora qua, giorno dopo giorno ad accogliervi con un sorriso!».

Il post ha inevitabilmente riscosso la massima solidarietà da parte di vecchi e nuovi clienti che hanno avuto modo di passare per una tapa o un boccale di birra nel ristorante di via della Maddalena, dove i due giovani proprietari da anni si sforzano di contribuire al rilancio di una zona complicata del centro storico mettendo a punto sempre nuove iniziative. Già lo scorso anno erano stati presi di mira da ignoti che avevano forzato l’ingresso fuggendo con il denaro raccolto con la pesca di beneficenza.