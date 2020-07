De Micheli: «Pronti 16,4 miliardi per le infrastrutture della Liguria»

«Nel Piano strategico Italia Veloce sono pronti 16,4 miliardi per le infrastrutture della Liguria». Ad annunciarlo è stata la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, sui suoi canali social.

«Sono risorse che sblocchiamo per un territorio essenziale per l'Italia e per l'Europa, una delle porte del Mediterraneo - ha dichiarato la ministra -. È fondamentale che la Liguria abbia un sistema infrastrutturale moderno e sicuro: porti, aeroporti, strade e ferrovie all'altezza del suo ruolo economico e turistico».

«Sulle ferrovie ci sono più di 11 miliardi per le connessioni con i valichi svizzeri, la velocizzazione Torino/Milano-Genova, per il Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi. Oltre a questi - conclude De Micheli -, ci sono 2,4 miliardi per numerosi interventi su porti e aeroporto e 272 milioni per la metro di Genova».

La ministra sarà a Genova il 21 luglio per il riavvio dei lavori del nodo ferroviario di Genova.