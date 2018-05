Parte ufficialmente l’estate, e in corso Italia tornano i parcheggi a pagamento. Dal primo giugno nella zona del lungomare cittadino e nelle vie limitrofe tornano in funzione le Blu Area e le Isole Azzurre, con i posti auto solitamente liberi per tutti durante l’inverno che diventeranno a pagamento sino al primo settembre.

Le modalità di regolamento della sosta sono le stesse entrate in vigore nel 2009: i non residenti potranno usufruire degli abbonamenti estivi mensili al costo di 30 euro per 8 ore giornaliere (con disco orario) e 60 euro per l’intera giornata. La tariffa oraria, invece è di 2 euro l’ora sino a un massimo di 5 euro forfetario per tutto il giorno, festivi compresi. Gli abbonamenti possono essere acquistati nelle tabaccherie e nelle edicole della zona o negli stabilimenti balneari Sporting Club, Centro Surf, Bagni Oasis e Bagni Roma.

Le vie in cui la sosta torna a pagamento

Oltre a corso Italia, le altre vie di Albaro in cui torna in vigore la sosta a pagamento sono:

- via Piave

- via Nazario Sauro

- via Martorelli

- via Righetti

- via Bovio

- via Don Minzoni

- via Galli

via Campanella

- via Giordano Bruno

Genova Parcheggi fa sapere che per i non residenti, nei giorni festivi, la sosta Blu Area si pagherà solo nella zona L e nella parte della zona M a mare. Le moto, alle quali sono riservati gli stalli bianchi dedicati non a pagamento, non possono sostare nelle Isole Azzure e nella Blu Area.