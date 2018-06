Sampierdarena: aggredisce madre e carabinieri, arrestato

Ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo Radiomobile, intervenuti per una lite familiare in atto in via Arturo Issel a Sampierdarena, hanno arrestato un 30enne genovese con pregiudizi di polizia, poiché all'atto dell'intervento è stato sorpreso mentre aggrediva la propria madre 58enne, che ha riportato lievi lesioni.

Il trentenne ha anche minacciato e spintonato i militari. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nel frattempo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione di Forte San Giuliano in attesa del rito direttissimo.