Ispezione antimafia nel cantiere per il nuovo ponte

La mattina di martedì 5 novembre 2019, su disposizione del prefetto di Genova, si è svolta un'ispezione presso il cantiere di demolizione e ricostruzione del viadotto Morandi sull'autostrada A10. L'operazione è stata compiuta da personale della questura, del comando provinciale carabinieri e della guardia di finanza, insieme al provveditorato interregionale opere pubbliche e all'ispettorato territoriale del lavoro con il coordinamento della Direzione investigativa antimafia.

L'iniziativa rientra nelle funzioni di controllo dei cantieri in chiave di prevenzione antimafia che fa capo al prefetto e che è finalizzata a contrastare l'infiltrazione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nelle fasi di realizzazione delle opere pubbliche. Tale attività è disciplinata, in particolare, da apposito Protocollo di legalità sottoscritto nel gennaio di quest'anno dallo stesso prefetto e dal commissario straordinario per la ricostruzione.

Nell'operazione (la quarta di quest'anno) sono stati impegnati complessivamente 108 operatori dei vari Corpi ed enti, che hanno proceduto al controllo di 387 persone in totale, 219 mezzi e 57 aziende operanti nell'ambito del cantiere.