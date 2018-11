Frane, San Carlo ancora isolata. Altra strada chiusa a Isoverde

Restano isolati gli abitanti di San Carlo di Cese, la frazione sulle alture di Pegli dove sabato si è verificata una frana che ha di fatto bloccato le vie di accesso e uscita al centro abitato: il crollo avvenuto in località Carpenara ha costretto Regione e Comune a disporre accessi “contingentati” al borgo, con residenti, studenti e lavoratori che devono necessariamente utilizzare il percorso carrabile di via Cian de Vì, in località Campo Silvano. L’altra strada, quella che passa da Lencisa, è invece aperta soltanto dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 17 alle 21 per colpa di un’altra frana, meno recente ma più pericolosa, che ha lasciato grandi massi in bilico sul percorso.

La situazione dell’entroterra è dunque molto complicata, sopratutto dopo giorni ininterrotti di pioggia in cui il terreno, diventato ormai impermeabile, non riesce più a trattenere una goccia d’acqua. E mentre in val Varenna si fa i conti con l’isolamento, anche a Campomorone si è verificata una frana che ha costretto il Comune a chiudere una strada.

Campomorone, frana su Sp 6 di Isoverde

Il cedimento si è verificato martedì mattina sulla Sp 6 di Isoverde, all’altezza di via Noceto: sul posto sono intervenuti i tecnici della Città Metropolitana, che hanno individuato il fronte sul monte, con una larga frattura a 30 metri dal ciglio della strada profonda quasi 2 metri. Circa mille metri cubi i detriti - terra, fango e vegetazione - che potrebbero precipitare a valle, complice il fatto che il muro di contenimento è crollato per circa 30 metri.

Strada chiusa, dunque, in via precauzionale, con il Comune che ha consigliato come viabilità alternativa di percorrere la Sp5 e poi la Sp6 sopra Cravasco.