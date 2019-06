Lite per un parcheggio, picchia tre uomini con una mazza da baseball

Dalla lite alla violenza nel giro di pochi minuti, tutto per una questione di parcheggio: è successo nella notte tra domenica e lunedì a Isorelle, nell'entroterra genovese, dove un giovane di 25 anni si è accanito su tre uomini con una mazza da baseball di alluminio.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il 25enne, residente a Savignone, avrebbe discusso con tre clienti del circolo Acli di Isorelle per motivi di viabilità e posteggio, e nel bel mezzo della lite avrebbe afferrato la mazza e l’avrebbe usata per colpirli.

Dei tre uomini, tutti tra i 35 e i 52 anni d’età, due sarebbero rimasti feriti al punto da rendere necessario il ricovero in ospedale, rispettivamente al Galliera e al San Martino, dive si trovano ancora oggi in attesa di valutazione da parte dei medici. Il 25enne è stato denunciato per lesioni personali aggravate, la mazza è stata sequestrata.