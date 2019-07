Isola d'Elba, 67enne genovese muore durante un'uscita in gommone

Vacanza finita in tragedia all’Isola d’Elba, dove un genovese di 67 anni ha perso la vita in mare durante un’uscita in gommone.

Il cadavere è stato trovato sabato mattina dai sommozzatori del nucleo vigili del fuoco di Livorno sulla scogliera di Capo Poro. L'uomo, in vacanza con la moglie e alcuni parenti sull'isola, aveva affittato un appartamento a Porto Azzurro, e verso le 14 di venerdì aveva noleggiato un gommone ed era partito solo dalla spiaggia di Zuccale. Intorno alle 18, non vedendolo tornare, la moglie ha dato l’allarme e sono partite le ricerche della Capitaneria di Porto e dei Vigili del fuoco.

In mattinata la tragica scoperta: secondo i primi accertamenti della Capitaneria, cui sono affidate le indagini, il 67enne potrebbe essere stato vittima di un malore o di una caduta accidentale. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria all'obitorio di Portoferraio per l'esame medico legale.