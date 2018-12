Anziano ritrovato vivo dopo una notte all'addiaccio

Non si avevano sue notizie da ieri sera, quando la famiglia aveva lanciato l'allarme. Dopo ventiquattro ore, domenica 30 dicembre, i tecnici del soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco hanno ritrovato l'83enne disperso a Isola del Cantone.

L'uomo era caduto in un dirupo sul monte Canne ed è stato ritrovato grazie alla segnalazione di un abitante del posto.

Il malcapitato si trova in buone condizioni con qualche escoriazione per la caduta e un leggero stato di ipotermia. Per il recupero è stata predisposta una barella assicurata con contrappeso per permettere il trasporto sul terreno molto scosceso. Arrivati in cima alla scarpata, l'anziano è stato portato fino all'ambulanza che lo ha condotto al pronto soccorso.