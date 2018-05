Incendio a Castelletto, Isabella uccisa dal fumo

Uccisa dal fumo che in pochi minuti ha invaso le stanze del suo appartamento all’ultimo piano di via Crocco e l’ha sorpresa nel sonno, lasciandole a malapena il tempo di tentare la fuga: Castelletto si stringe intorno alla famiglia di Isabella Lercari, la 50enne morta nell’incendio divampato nella notte tra martedì e mercoledì in cui hanno perso la vita anche i suoi due adorati cani salvati dal canile.

Stando a quanto ricostruito dai Vigili del fuoco e dagli agenti della Squadra Mobile, Isabella sarebbe morta soffocata dal denso fumo provocato dall’incendio, partito con tutta probabilità dalla zona soggiorno. Ancora da chiarire le cause, anche alla luce dei gravissimi danni provocati dalle fiamme: le ipotesi iniziali sono un corto circuito o una sigaretta lasciata inavvertitamente accesa, ma la sezione giudiziaria dei Vigili del fuoco ci sta ancora lavorando.

«La vedevamo spesso portare i suoi due cani a passeggio, una signora alta, elegante, salutava sempre», hanno ricordato alcuni vicini di casa all’indomani dalla tragedia, quando le operazioni di bonifica erano ancora in corso. Una nottata da incubo anche per i residenti del civico 3 di via Crocco, fatti precipitosamente evacuare intorno alle 4 in via precauzionale e rimasti fuori casa per quasi tre ore, sino a quando i Vigili del fuoco non hanno dato il via libera per il ritorno a casa. E alla paura si è aggiunto il dolore e lo sgomento nello scoprire che nell’incendio aveva perso la vita l’inquilina dell’ultimo piano, una donna «sempre gentile e disponibile», con una figlia di 12 anni che la notte prima era fortunatamente andata a dormire dal padre.

A trovare Isabella sdraiata tra la camera da letto e la porta d’ingresso sono stati i Vigili del fuoco, che dopo essersi arrampicati lungo via Crocco, una strada stretta in cui i mezzi più larghi di una normale auto fanno fatica a passare anche per la presenza di parcheggi, sono entrati dal terrazzo e hanno tentato in ogni modo di rianimarla. Le sue condizioni, però, erano troppo gravi.

I parenti aspettano adesso il via libera dall’autorità giudiziaria per poter fissare una data per i funerali. Nel frattempo sono decine i messaggi e le manifestazioni di solidarietà e cordoglio per una morte così tragica e improvvisa.