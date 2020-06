Iren, doppio presidio dei lavoratori

Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil insieme alle Rsu di Iren hanno organizzato un doppio presidio di protesta dei lavoratori lunedì 8 giugno, dalle ore 7 alle ore 9 in via di Gavette e dalle ore 9.15 alle ore 11.15 davanti alla sede di via Santi Giacomo e Filippo.

La protesta fa seguito alla rottura del tavolo nazionale e alle scelte unilaterali da parte dell’azienda su premio di risultato e cancellazione dei buoni pasto, spiegano i sindacati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I presìdi osserveranno tutte le regole riguardanti il distanziamento sociale, come previsto dalle norme anti covid-19.