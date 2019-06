Rubano apparecchiature elettroniche all'Ipercoop, due denunce e un arresto

Hanno tentato di rubare apparecchiature elettroniche dall'Ipercoop presso il Centro Commerciale L'Aquilone per un valore complessivo di 25 euro. Per questo i militari della stazione di Bolzaneto, al termine di accertamenti, hanno denunciato per furto in concorso tre persone.

Uno dei tre, di origini marocchine, è stato arrestato perché si era allontanato senza giustificato motivo dalla propria abitazione dove è sottoposto alla misura della detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio.