Inversione sensi di marcia a Castelletto, rivista l'ordinanza

Il Consiglio comunale di martedì 30 ottobre 2018 è iniziato, come di consueto, con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata. Alessandro Terrile (Pd) ha chiesto informazioni sull'inversione dei sensi di marcia in via Corte e salita di Santa Maria della Sanità a Castelletto.

Per la giunta è intervenuto l'assessore Stefano Balleari: «I cittadini ci hanno segnalato la pericolosità nel percorrere salita di Santa Maria della Sanità in direzione monte/mare, con l'immissione in corso Magenta proprio dietro a una curva cieca. Pertanto abbiamo fatto un'ordinanza per mettere in sicurezza la viabilità della zona».

In pratica salita di Santa Maria della Sanità cambia senso di marcia, ora si andrà da corso Magenta verso monte; invertita la direzione anche nella parte alta di via Corte, mentre il tratto che si congiunge a corso Solferino resta a doppio senso. Istituita la circolazione in entrambe le direzioni anche nella parte terminale di via Crocco, dove verranno realizzati dei parcheggi per le moto.