Intercity e Frecciabianca gratis per i pendolari dall'1 agosto al 3 settembre

Dal primo agosto al 3 settembre, tutti i pendolari in possesso di abbonamento per la linea Genova-La Spezia e Genova-Savona potranno viaggiare senza sovrapprezzo su Intercity e Frecciabianca.

La notizia arriva dall’assessore regionale ai Trasporti, Gianni Berrino, che ha confermato con soddisfazione la disponibilità, da parte di Trenitalia, a rimborsare in parte dei disagi subiti i passeggeri che nelle ultime settimane hanno fatto i conti con il cantiere per i lavori nella galleria San Martino, a Quarto, che ha portato alla riduzione del traffico su un solo binario e a conseguenti cancellazione di diversi convogli e ritardi praticamente quotidiani.

«A fronte della riduzione del numero dei treni regionali sulla tratta del Levante - ha concluso Berrino - la possibilità di poter viaggiare, anche senza Carta Tutto Treno, per tutti i pendolari sulla linea servirà a mitigare i disagi, in un periodo come quello estivo in cui nella nostra regione è forte la presenza di turisti sui convogli ferroviari».

Resta ancora senza risposta, invece, la richiesta dei comitati dei pendolari di ottenere il rimborso integrale dell’abbonamento per il mese di luglio.