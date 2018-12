Insulta carabinieri e morde militare dell'Esercito, arrestata

I carabinieri della stazione Maddalena, insieme a personale dell'Esercito impiegato nell'operazione 'Strade sicure', hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e oltraggio, una 31enne residente in provincia di La Spezia, con precedenti di polizia.

La donna, senza un particolare motivo, ha apostrofato i militari in modo offensivo e successivamente, nel corso dell'identificazione, si è scagliata contro gli stessi. In particolare, dopo aver opposto un'attiva resistenza, ha morso a una mano un militare dell'Esercito e ha fatto poi cadere per terra un carabiniere.

Riportata alla calma, la 31enne è stata condotta in caserma dove è stata tratta in arresto e collocata nelle camere di sicurezza in attesa di rito direttissimo.