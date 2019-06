Corre senza una scarpa e sporco di sangue, ladro arrestato

La polizia ha arrestato, per l'ennesima volta, un 35enne genovese pluripregiudicato per furto aggravato. Intorno alle 14 di giovedì 13 giugno 2019 l'attenzione degli agenti delle volanti è stata richiamata da un uomo, che correva in corso Gastaldi in mezzo alla carreggiata con una sola scarpa e sporco di sangue, inseguito da due agenti delle Polizia locale.

Il fuggitivo era l'autore del furto consumato poco prima in una ferramenta di corso Gastaldi, dove si è introdotto dopo aver preso a calci la vetrina e trafugato un bottino di 270 euro e alcuni attrezzi da lavoro.

Fallito il suo breve tentativo di fuga, il 35enne è stato riconosciuto dai poliziotti poiché era già stato arrestato alle prime luci dell'alba di ieri mattina e condannato con rito direttissimo all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il 35enne è statp nuovamente processato questa mattina con rito direttissimo.