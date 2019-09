Inquinamento in porto, il sindaco Bucci: «Presto un tavolo di confronto»

Si torna a parlare di inquinamento e fumi in porto, questa volta al convegno organizzato da Costa crociere per presentare i dati legati all'impatto che il gruppo ha avuto sull'economia e sull'occupazione in Europa.

Ospite del convegno, il sindaco Marco Bucci ha lanciato la proposta di istituire un tavolo di confronto per discutere del tema inquinamento in porto, cui ha invitato compagnie crocieristiche e traghetti.

«Il problema dell'inquinamento delle navi in porto va affrontato per dare risposte ai cittadini. Ma va affrontato non in maniera demagogica, bensì con un approccio tecnico, per capire bene quali sono gli inquinanti e come affrontare e gestire ciascuno. Così facendo non risolviamo il problema solo per i prossimi tre mesi ma per i prossimi quarant'anni».

Inizialmente, ha detto il sindaci Bucci, il tavolo comprenderà Costa crociere, ma presto verrà allargato a tutte le compagnie che fanno scalo a Genova.