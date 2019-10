Genova nella 'top ten' per numero di reati denunciati ogni giorno

Genova è al decimo posto nella classifica delle città dove vengono denunciati più reati ogni giorno. È quanto emerge dai dati pubblicati dal Sole 24 Ore. «Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati. Una media, riferita al 2018, che si conferma in calo rispetto all'anno precedente (-2,4%), in linea con la flessione che prosegue dal 2013, quindi cinque anni fa. Continua, invece, da ormai dieci anni l'esplosione delle truffe e frodi informatiche: ne vengono rilevate, in media, 518 al giorno», scrive il quotidiano.

La città dove vengono denunciati più reati è Milano, seguita da Rimini e da Firenze. A Genova si registrano 4.732 denunce ogni mille abitanti. I due omicidi volontari consumati fanno piazzare il capoluogo ligure al 79esimo posto di questa classifica; gli infanticidi registrati sono pari a zero.

Quattordici i tentati omicidi nel 2018 mentre è ben superiore il numero dei furti con strappo (279), dei furti con destrezza (4.504), dei furti in abitazione (2.384), dei furti in esercizi commerciali (1.682) e dei furti di autovetture (447).

Estorsioni e usura rappresentano due fenomeni non troppo diffusi mentre le rapine ammontano a 403, facendo piazzare Genova al sedicesimo posto di questa classifica. Secondo posto invece per le denunce relative a reati connessi agli stupefacenti (978) mentre le truffe e le frodi informatiche sono 3.132. Infine Genova si piazza al decimo posto per le violenze sessuali, ben 97 quelle denunciate lo scorso anno.