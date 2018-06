Intascavano l'assegno sociale pur non avendone più diritto: sette denunce

La Guardia di Finanza di Genova ha denunciato per truffa alla Procura della Repubblica sette persone. Questi, tutti extracomunitari, continuavano a percepire indebitamente - con cadenza mensile - l’assegno sociale (mediamente di euro 400, e per un ammontare complessivo di euro 267.000), nonostante non risiedessero più in Italia, in alcuni casi già dal 2008.

Le fiamme gialle sono fortunatamente riuscite a sequestrare gran parte del denaro.

L'assegno sociale: cos'è e a chi spetta

L'assegno sociale spetta ai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che abbiano compiuto 65 anni di età, siano residenti effettivamente ed abitualmente in Italia ed abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

I nominativi degli indagati sono stati naturalmente segnalati all'Inps, al fine di bloccare gli assegni.

L'attività della Finanza contro le truffe ai danni dell'Inps

L'azione, svolta dai finanzieri del I Gruppo Genova, fa parte di una più ampia attività per contrastare le truffe perpetrate ai danni dell’Inps e degli altri enti di previdenza, che negli ultimi anni hanno avuto un deciso incremento. In questo ambito, i rapporti di collaborazione sono definiti dal Protocollo d’Intesa tra la Guardia di Finanza e l’Inps.