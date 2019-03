Incidenti in crescita sulle strade genovesi, Garassino: «Aumenteremo i controlli»

Il Consiglio comunale di oggi, martedì 12 marzo 2019, è iniziato come di consueto con la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata.

Fra gli argomenti si è parlato anche dell'aumento degli incidenti stradali in città. «Nei giorni scorsi l'assessore Stefano Garassino, in una intervista, ha dichiarato che la soluzione per farli diminuire, concordata con il comandante della Polizia Locale Gianluca Giurato, è di aumentare i controlli notturni sulle strade più a rischio». I consiglieri Guido Grillo (FI), Alberto Pandolfo (PD) e Maurizio Amorfini (Lega Nord) hanno chiesto informazioni più dettagliate sulle azioni che l'Amministrazione intende mettere in atto per garantire la sicurezza stradale.

La replica dell'assessore Stefano Garassino: «stiamo lavorando sulla prevenzione organizzando incontri nelle scuole per insegnare il rispetto del codice della strada. Non esistono strade particolarmente pericolose, esistono comportamenti pericolosi. Per questo motivo abbiamo deciso di intensificare i controlli e le sanzioni, in modo che siano un deterrente alla guida pericolosa e aumenti la sicurezza stradale».

La replica del consigliere Pandolfo è arrivata con una nota. «Ho portato all'attenzione dell'assessore un caso concreto di una strada dove si è registrato un alto numero di incidenti, anche mortali: corso Sardegna. La strada è spesso presidiata dalla Polizia Municipale, ma nonostante ciò la conformazione e gli incroci la rendono pericolosa. Che fare allora? Dare più multe? Non mi sembra la soluzione, pensiamo piuttosto a renderla più sicura con azioni concrete preventive e mettendo in atto una politica sinergica tra l'assessorato alla Sicurezza, quello alla Mobilità e quello ai Lavori pubblici», ha concluso il consigliere Pd.