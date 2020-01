Incidente sul lavoro a Campi, due operai feriti

Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di sabato 4 gennaio, nella zona di Campi, all'interno di un capannone della ditta San Giorgio.

Secondo le prime informazioni pervenute, un operaio è caduto dall'altezza di 5 metri mentre stava operando con una saldatrice.

Nella caduta, l'uomo è piombato addosso a un altro lavoratore.

Entrambi sono stati portati in ospedale in codice giallo, e per fortuna non sono in pericolo di vita.