Weekend da bollino nero sulle autostrade: incidenti e chiusure della prossima settimana

Weekend di traffico sulle autostrade italiane, a causa degli esodi estivi: se sabato mattina e pomeriggio sono state segnalate code rispettivamente da bollino nero e rosso, per chi parte verso le località turistiche, domenica mattina - sempre per chi va in vacanza - ancora bollino rosso e poi, nel pomeriggio, giallo.

Per quanto riguarda i rientri verso le grandi città, invece, la situazione dovrebbe mantenersi tranquilla: bollino verde domenica mattina e sera, e giallo nel pomeriggio.

Le previsioni del traffico per i prossimi fine settimana

Si chiudono così, almeno secondo le previsioni di Autostrade per l'Italia, i weekend delle partenze di massa. Prossimamente, soprattutto sabato 18 e domenica 19 agosto, il traffico tornerà molto intenso (da bollino rosso) per i rientri, dunque con code previste soprattutto verso le grandi città, e non più verso le località vacanziere.

Incidente sulla A26

Nel frattempo, sabato sera, è stato segnalato un incidente sulla A26, dove un uomo ha perso il controllo della propria moto vicino al casello di Masone, mentre guidava verso la riviera. È stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Le chiusure della prossima settimana

Sulla A7 Serravalle-Genova, dalle ore 22 di lunedì 13 alle ore 06 di martedì 14 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio per la A12 Genova-Sestri Levante e quello proveniente dalla stessa A12, in direzione di Genova, per lavori di manutenzione ed ispezione delle barriere fonoassorbenti.

Si precisa che chi proviene dalla A12 (da Livorno/Sestri Levante) potrà regolarmente immettersi sulla A7 Serravalle-Genova, in direzione di Genova.

In alternativa, chi proviene da Milano/Serravalle, dovrà proseguire sulla A12 Genova-Sestri Levante ed uscire alla stazione autostradale di Genova est da dove, eventualmente, si potrà rientrare e proseguire in direzione di Genova.