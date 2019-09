Renault 4 "vola" sulla stazione di Voltri

Incidente in via Don Giovanni Verità (proprio nel tratto che poi si "trasforma" in via Aurelia) a Voltri nella notte tra sabato 7 e domenica 8 settembre 2019. Una vecchia automobile Renault 4 è uscita di strada sfondando la ringhiera andnado a finire contro la stazione ferroviaria di Voltri.Fortunatamente nessun passante è stato coinvolto dall'incidente.

A bordo due persone di circa 40 anni, una della quali trasportata al pronto soccorso. Ancora da accertare le cause dell'incidente, probabilmente il conducente ha perso il controllo a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta a Genova nella notte. In mattinata l'automobile è stata rimossa ed è stata posizionata una transenna per coprire il pezzo di ringhiera divelto nell'impatto.