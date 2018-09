Incidente stradale a Vobbietta, grave motociclista

Un motociclista è rimasto ferito in modo grave in seguito a un incidente, avvenuto sulla strada provinciale 8 in località Vobbietta a Isola del Cantone intorno alle 11.15 di venerdì 14 settembre 2018.

Per velocizzare il trasferimento in ospedale, il 118 ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto con l'elicottero Drago. Il ferito è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Indagini in corso per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.