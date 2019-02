Investita dal bus in piazza della Vittoria

Due persone sono rimaste ferite, per fortuna in modo non troppo grave, in seguito a un incidente stradale, avvenuto in piazza della Vittoria intorno alle 8.40 di mercoledì 20 febbraio 2019. Un autobus ha investito un pedone.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica del 118, oltre alla polizia municipale. I feriti, una giovane e un'anziana, sono state trasferite entrambe in codice giallo per dinamica al vicino pronto soccorso dell'ospedale Galliera.

Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.