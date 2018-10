Viabilità e allerta meteo: traffico intenso a ponente, incidente a levante

Un'altra giornata di allerta meteo e caos sulle strade genovesi.

Traffico intenso a ponente

In particolare, fin dalla prima mattina, si registra traffico molto intenso a ponente, particolarmente nel tratto via Albareto via Siffredi in direzione levante. Traffico intenso anche in via Borzoli verso la Valpolcevera, e a levante in via Cavallotti verso mare.

Incidente a Quarto

Incidenti in via Quarto - all'altezza di Villa Quartara e sul Ponte Elicoidale, imbocco sopraelevata direzione Levante - senza particolari ricadute sulla viabilità di zona.

Allerta meteo e danni maltempo, variazioni nel trasporto pubblico

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico, a causa dell'allerta arancione - in vigore fino alle 24 di oggi, mercoledì 31 ottobre - sono soppressi la funicolare Zecca Righi, il servizio navebus e la Ferrovia Genova Casella. Per tutti sono previsti servizi sostitutivi. La linea 15 di Amt non transita a Serino a causa di caduta alberi.

Confermata la riapertura delle scuole

Si conferma la riapertura delle scuole e dei cimiteri, esclusi Voltri e Crevari, e la chiusura di parchi e ville per la attesa verifica degli alberi.

I mercati rionali possono aprire tranne quelli di Via Tortosa e di Via dei Costo a Sestri Ponente.