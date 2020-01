Frontale in via Trenta Giugno, 4 feriti

Incidente nel tardo pomeriggio di lunedì 6 gennaio in via Trenta Giugno, dove due auto si sono scontrate.

Lo schianto, frontale e molto violento, è avvenuto all'altezza del ponte della ferrovia. Il bilancio è di due vetture praticamente distrutte e di quattro feriti, fortunatamente nessuno grave. Tutti soccorsi dai mezzi inviati dal 118, sono stati portati in codice giallo al Villa Scassi e le loro condizioni non sono gravi.

Più pesanti, invece, le ripercussioni sulla viabilità. Via 30 Giugno è rimasta parzialmente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, e sino a poco prima delle 19 si procedeva a senso unico alternato in attesa della rimozione delle auto distrutte.