Investito da un camion mentre attraversa la strada in via Tolemaide

È stato investito da un camion, l'uomo di circa 70 anni che è stato ricoverato intorno a mezzogiorno all'ospedale San Martino, in codice giallo.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che l'uomo stesse attraversando la strada in via Tolemaide, quando il mezzo l'ha travolto.

Sul posto il 118 e la Polizia Locale per ricostruire l'accaduto. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.