Inseguimento in via Teglia, volante della polizia finisce contro un dehor

Una volante della polizia è rimasta coinvolta venerdì mattina in un incidente durante un inseguimento di uno scooter.

Tutto è avvenuto poco prima delle 11 in via Teglia, all'altezza dell'incrocio con via Carnia: secondo quanto ricostruito, gli agenti stavano inseguendo uno scooterista che non si è fermato all'alt e che, nel bel mezzo di via Teglia, ha fatto inversione di marcia e si è infilato nella strada laterale. Il poliziotto al volante ha provato a sterzare, ma ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro il dehor di un bar.

Nessuno tra i passanti sul marciapiede o tra i clienti del locale è rimasto ferito, anche se il rumore dello schianto ha spaventato non poco i presenti. I due agenti non hanno riportato ferite gravi, solo qualche contusione, e una volta terminati gli accertamenti sull'incidente sono riprese le ricerche del fuggitivo a bordo dello scooter.