Tragico schianto in via Siffredi, muore 27enne

Ancora un incidente mortale sulle strade genovesi: alle prime ore di mercoledì mattina un ragazzo è morto in uno schianto avvenuto in via Siffredi, che ha coinvolto lo scooter su cui stava viaggiando e, stando ai primi accertamenti, due auto.

L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 7 all'altezza dell'incrocio con via Erzelli. Stando a quanto ricostruito dalla Locale, il giovane stava viaggiando verso ponente quando è andato a sbattere prima contro un'auto a sua volta diretta verso ponente, poi con un'altra auto diretta invece verso levante.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi del 118, con il personale sanitario che ha provato in ogni modo a rianimare il giovane per interminabili minuti, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Presenti anche diverse pattuglie delal Locale per gestire il traffico dell'ora di punta, paralizzato dalla mancanza delle due corsie su cui è avvenuto l'incidente. Una lunga coda si è formata sia in direzione ponente sia in direzione levante, con mezzi incolonnati già a Sestri Ponente.

Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati all'Infortunistica. Si tratta del secondo incidente mortale in poco più di una settimana in città dopo quello avvenuto in corso Europa, in cui due persone hanno perso la vita.

