Incidente in via Rimassa, un ferito e disagi al traffico

Un ferito -. fortunatamente non grave - e forti disagi al traffico è il bilancio dell’incidente avvenuto venerdì mattina intorno alle 7.30 in via Rimassa, alla Foce.

Coinvolti un’auto e uno scooter, che si sono scontrati all’altezza del capolinea del 20. Sul posto i mezzi di soccorso inviati dal 118, che hanno prestato le prime cure allo scooterista, un ragazzo di 28 anni, e lo hanno poi portato all’ospedale San Martino, dove è arrivato in codice giallo.

Presente anche la Locale per regolare il traffico, che intorno alle 9 si stava lentamente regolarizzando.