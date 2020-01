Scontro fra scooter e bus in via Piacenza: un ferito e traffico bloccato

Una donna ferita e traffico nel caos venerdì mattina in zona Staglieno per un incidente che ha coinvolto uno scooter, un autobus e - stando alle prime informazioni - anche un'auto.

Lo schianto è avvenuto in via Piacenza, all'altezza delle Gavette. Ancora non è chiara la dinamica, su cui la polizia Locale sta facendo accertamenti. La donna a bordo dello scooter, rimasta ferita, è stata accompagnata all'ospedale San Martino, fortunatamente in condizioni non gravi.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico, con una lunga coda che si è formata sia in direzione Valbisagno sia in direzione centro.