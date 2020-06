Tragico schianto in via Merano, muore scooterista

Tragedia domenica notte in via Merano, nel ponente genovese: un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Merano.

L’uomo stava guidando il suo scooter verso Sestri Ponente quando, all'altezza della Coop, è andato a sbattere contro un’altra moto che procedeva in direzione opposta. Nello schianto, molto violento, entrambi sono stati scaraventati sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, con i sanitari che hanno subito cercato di soccorrere il 74enne. Le sue condizioni, però, erano troppo gravi, ed è morto in strada. Illeso invece l’altro scooterista, che non ha voluto essere portato in ospedale.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto sotto gli occhi scioccati degli altri motociclisti e scooteristi e dei residenti della zona, sono arrivati anche gli agenti della sezione Infortunistica della Locale per i rilievi e per capire cosa potrebbe avere causato lo schianto. Non è escluso che la vittima possa avere avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, ma gli accertamenti sono ancora in corso.