Incidente in via Menotti, scooterista perde il controllo e scontra pedone

Incidente stradale nel pomeriggio di venerdì in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente: un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter ha perso il controllo ed è finito fuori strada, andando a colpire di striscio un pedone che in quel momento si trovava sul marciapiede.

Tutto è successo intorno alle 16, all'altezza dell'incrocio con via Cerruti. Stando alle prime ricostruzioni, a bordo dello scooter c'era un uomo di circa 40 anni che è stato sbalzato sull'asfalto, mentre il mezzo ha "carambolato" finendo per colpire il pedone.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, che hanno soccorso entrambi i feriti: ad avere la peggio lo scooterista, portato in codice rosso all'ospedale San Martino, mentre il pedone è stato dirottato sul Galliera, dove è arrivato in codice giallo. Presente anche l'Infortunistica per i rilievi, inevitabile qualche disagio al traffico con alcuni bus che hanno dovuto fermare la corsa per consentire le operazioni di soccorso.