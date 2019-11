Investimento in via Fereggiano, ferito un bambino: traffico paralizzato

Incidente stradale nella serata di giovedì in via Fereggiano, dove un bambino è rimasto ferito dopo essere stato urtato da uno scooter.

Il piccolo, che stando alle prime ricostruzioni avrebbe circa 8 anni, è stato subito soccorso e accompagnato all'ospedale Gaslini: le sue condizioni non sarebbero gravi. Ferita anche una donna, anche lei accompagnata in ospedale - al Galliera - in codice giallo.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, complice anche la pioggia. In zona Quezzi si è formata una lunga coda per consentire le operazioni di soccorso, sul posto diversi mezzi inviati dal 118 e la polizia Locale. Intorno alle 19 i rallentamenti iniziavano già a partire da via Canevari, ma in generale in città a causa del maltempo la viabilità in serata risultava praticamente paralizzata.