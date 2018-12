Incidente in via di Francia, grave scooterista

Un uomo è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale, avvenuto in via di Francia a Sampierdarena intorno alle 12 di mercoledì 12 dicembre 2018. A scontrarsi sono state un'auto e uno scooter.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica del 118. Il paziente è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso del vicino ospedale Villa Scassi; avrebbe subito l'amputazione di un piede.

Nel frattempo la polizia municipale con la sezione Infortunistica si è occupata dei rilievi del caso. Sono in corso indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.