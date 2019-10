Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada

Per recuperare un'automobile uscita di strada in via Carso è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, con la squadra di Genova Est e un argano meccanico.

L'incidente stradale è avvenuto la notte scorsa, intorno alle due e mezza, sulle alture di Genova, al Righi. Una vettura, percorrendo la via in salita, è uscita di strada. Il conducente, unica persona a bordo, è rimasto illeso ed è uscito autonomamente dalla vettura.

I vigili hanno messo in sicurezza il mezzo riportandolo sulla carreggiata utilizzando un argano meccanico. Per liberare la macchina incastrata, si è reso necessario tagliare alcuni alberelli