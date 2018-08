Incidenti stradali, due auto si cappottano, sette persone coinvolte

Notte di incidenti nel capoluogo genovese, con due auto che - seppur in zone diverse - si sono addirittura cappottate.

È successo in via Burlando, a mezzanotte, dove una donna, in auto insieme con la figlia, ha probabilmente perso il controllo dei veicolo che si è cappottato. Madre e figlia sono state portate in codice giallo agli ospedali Galliera e Gaslini. Il secondo caso più tardi, verso le 7 del mattino in via Rollino, dove si è cappottata un'auto con cinque persone a bordo, di cui una è stata ricoverata in codice giallo al Villa Scassi. Le altre, per fortuna, non hanno riportato ferite.