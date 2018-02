Incidente in via Borzoli, auto si schianta contro lampione

Sono durati anche questa mattina i lavori per ripristinare la situazione dopo incidente stradale avvenuto venerdì sera in via Borzoli intorno alle 22.

Un'auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Il ferito è stato soccorso e affidato alle cure del 118. Il palo, danneggiato, è rimasto pericolosamente inclinato verso la carreggiata. Grazie all'intervento della autogru, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il lampione.