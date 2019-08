Incidente auto-moto sull'Aurelia, centauro in codice rosso

È iniziata con un brutto incidente la domenica sulle strade genovesi.

Si è trattato di uno scontro auto-moto, avvenuto intorno alle 7.45 in via Rubens, ovvero il tratto di Aurelia che collega Voltri ad Arenzano. Ad avere la peggio è stato il centauro, soccorso dal personale del 118 (ambulanza della Croce Rossa di Arenzano e automedica) e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Sul posto anche la polizia locale con il reparto Infortuinistica, incaricato di svolgere le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.