Pedone investito ad Albaro e incidente fra moto alla Foce

Due persone sono rimaste ferite in altrettanti incidenti stradali, avvenuti intorno alle 10 di martedì 20 novembre 2018 fra Albaro e la Foce.

Nel primo caso una donna è stata investita da un'auto in via Vassallo, traversa di via Oreste De Gaspari. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca e l'automedica, oltre alla polizia municipale con la Sezione Infortunistica. La paziente è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

In via Tolemaide si sono scontrate due moto e il ferito, un uomo, è stato soccorso dalla Croce Rossa e trasportato al San Martino in codice giallo. Anche in questo caso è intervenuta la polizia municipale.