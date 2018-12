Autocarro in bilico nel vuoto in via Vallebona, traffico nel caos

Disagi al traffico martedì mattina in via Vallebona per un mezzo pesante rimasto incastrato all’altezza della rotatoria.

Stando a quanto ricostruito, il conducente ha scontrato il guard-rail del cavalcavia ed è parzialmente uscito di strada restando pericolosamente in bilico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i vigili del fuoco, che stanno utilizzando l’autogru per disincastrare il tir e liberare la strada.

Il traffico in direzione centro città è stata bloccato e dirottato su via Borzoli, con conseguenti code e disagi, sono alle 11.30, quando la strada è stata riaperta.