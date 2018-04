Segue il navigatore e resta incastrato con l'auto: turista soccorso in centro storico

Disavventura a lieto fine per un turista tedesco, che giovedì mattina è rimasto incastrato in uno degli stretti vicoli del centro storico seguendo un po’ troppo alla lettera le indicazioni del navigatore satellitare.

L’uomo, un 60enne, ha imboccato vico Cembalo, alle spalle di piazza Santa Brigida, in zona Balbi, convinto di riuscire a passare, ma lo spazio si è via via ristretto sino a impedirgli di procedere in qualsiasi direzione.

Sul posto sono quindi intervenuti Municipale e Vigili del fuoco, che hanno agganciato l’auto del turista e l’hanno trainata riuscendo a disincastrarla. L’uomo, spaventato ma incolume, ha ringraziato i soccorsi per l’aiuto e si è scusato per l’errore, provocato da un navigatore forse non proprio aggiornato.